Burdur-karataş gölü'nde balıkçı teknesine naylonlu koruma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur-karataş gölü'nde balıkçı teknesine naylonlu koruma - Son Dakika

Burdur-karataş gölü'nde balıkçı teknesine naylonlu koruma

7 saat önce

Karataş Gölü'nde balıkçı teknesine naylonlu korumaBURDUR'daki Karataş Gölü'nde kış mevsimi ayrı bir güzellik katarken, gölde balıkçılık yapanlar ise sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarından teknelerini naylona sararak korumaya çalıştı.

Karataş Gölü'nde balıkçı teknesine naylonlu koruma

BURDUR'daki Karataş Gölü'nde kış mevsimi ayrı bir güzellik katarken, gölde balıkçılık yapanlar ise sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarından teknelerini naylona sararak korumaya çalıştı.

Karamanlı ilçesi yakınlarında bulunan Karataş Gölü yaz mevsiminde ayrı, kış mevsiminde ayrı bir güzellik sergiliyor. Burdur- Karamanlı yolu üzerinde Karataş Tepesi ve Kağılcık Dağları önünde yer alan tatlı suyu ve geniş sazlık alanlarıyla kuşlar için önemli kışlama ve üreme alanı olan Karataş Gölü'nden sulama amaçlı olarak da yararlanılıyor.

Aynı zamanda av ve yaban hayatı koruma alanı olan Karataş Gölü, kaz, fiyu, gri balıkçıl, elmabaş patka, çamurcun gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Gölde özellikle yayın ve sazan bol miktarda bulunuyor.

Karataş Gölü'nde balıkçılar kış mevsiminde teknelerinin zaman zaman eksi 5, eksi 6'ları bulan soğuklardan etkilenmemesi için naylonla sıkı sıkı sararak soğuktan korumaya çalışıyor.

Burdur-karataş gölü'nde balıkçı teknesine naylonlu koruma

Karamanlı, Karataş, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi MHP'den Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı: Kınık vergi suçu işlemiştir

Son Dakika Haberleri
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:33:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur-karataş gölü'nde balıkçı teknesine naylonlu koruma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]