Burdur Katı Atık ve Bertaraf tesisi örnek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur Katı Atık ve Bertaraf tesisi örnek oldu - Son Dakika

Burdur Katı Atık ve Bertaraf tesisi örnek oldu

6 saat önce

Burdur Belediyeler Birliği Başkanı ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, misafir ettiği Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e, Türkiyenin örnek projelerinden olan Katı Atık Bertaraf Tesisini tanıtıp bilgi verdi.

Burdur Katı Atık ve Bertaraf tesisi örnek oldu, System.String[]

Burdur Belediyeler Birliği Başkanı ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, misafir ettiği Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e, Türkiyenin örnek projelerinden olan Katı Atık Bertaraf Tesisini tanıtıp bilgi verdi.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur Belediyeler Birliği tarafından kazandırılan Katı Atık ve Bertaraf Tesisini incelemek üzere Burdur'u ziyaret etti. Burdur Belediyeler Birliği Başkanı ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Katı Atık ve Bertaraf Tesisini gezdirerek bilgi verdi.


Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ile birlikte Türkiye'nin en entegre ve modern katı atık bertaraf, ayrıştırma, enerji ve biyogaz üretim tesisimizi gezdiklerini söyleyen Ali Orkun Ercengiz, "Yakın iki kentin belediye başkanları olarak tecrübe paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise Burdur'un geleceğine bırakılacak bir miras niteliğindeki bu projenin uygulanmasına katkı sağlayan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e teşekkür etti. - BURDUR

Ali Orkun Ercengiz, Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:50 Kaynak: İHA
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