BURDUR KAYIP KERİM CAN'IN BABASI: 'OĞLUM ŞURADA OYNARDI KOÇUM' - Son Dakika

BURDUR KAYIP KERİM CAN'IN BABASI: 'OĞLUM ŞURADA OYNARDI KOÇUM'

03.05.2021 23:34

Burdur'da otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney'i ormanlık alanda, köyün bahçelerinde arama çalışmaları sürüyor.

Burdur'da otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney'i ormanlık alanda, köyün bahçelerinde arama çalışmaları sürüyor. Kaybolduğu bölgeden itibaren dere tepe aranan ve yaklaşık 31 saattir bulunamayan çocuk için dronlu ve köpekli aramalar yapılıyor. Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi de köye gelip arama çalışmalarına katıldı. Kerim Can'ın dedesi Ali Güney de köylülerle birlikte orman yollarında torununu aradı. Altınyayla Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, çocuğun kaybolduğu ormanlık bölgede ekipler ile toplantı yaptı ve arama çalışmalarını koordine etti.

Oğlunun arama çalışmalarını takip eden Adem Güney, eşinin kendini ağlayarak telefonla aradığını ve oğlunun kaybolduğunu söylediğini anlattı. Baba Güney, "Oğlum şurada oynardı koçum. Kozalak oynardı bir yere gitmezdi. İlk oğlum da maalesef otistik oldu, konuşamıyordu. Benim aklım ermedi gitti. Yoldan gittiyse koşarak gider. Kaybolduktan sonra babam yoldan gitmiş. Dağa gitse ne kadar gider. Biz yürüyemiyoruz o nasıl yürüsün. Hayatından endişe etmiyorum öyle bir şey düşünemiyorum. Düşünsem kahrolurum ömür boyu içimde ıstırap kalır. Allah yardımcı olursa bulunursa çok iyi olur. Benim ilk oğlumdu" dedi.

Bölgedeki arama çalışmalarının hava kararana kadar süreceği belirtilirken, ekipler bölgedeki kurt ve tilki gibi yabani hayvanların Kerim Can Güney'e zarar vermesinden endişe ediyor.

BURDUR KAYIP KERİM CAN'IN BABASI: 'OĞLUM ŞURADA OYNARDI KOÇUM'
BURDUR KAYIP KERİM CAN'IN BABASI: 'OĞLUM ŞURADA OYNARDI KOÇUM'
BURDUR KAYIP KERİM CAN'IN BABASI: 'OĞLUM ŞURADA OYNARDI KOÇUM'
BURDUR KAYIP KERİM CAN'IN BABASI: 'OĞLUM ŞURADA OYNARDI KOÇUM'

İl Jandarma Komutanlığı, Isparta, Engelli, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR KAYIP KERİM CAN'IN BABASI: 'OĞLUM ŞURADA OYNARDI KOÇUM' - Son Dakika


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