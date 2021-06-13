Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bahadır Dinç, 23 Ocak'ta meydana gelen olayda, görev yerine giderken motosikletle kaza geçirmiş ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Dinç, 5 aylık yaşam savaşının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis memuru Dinç'in cenazesi önce Aydınlıkevler'deki annesinin yaşadığı eve getirildi. Burada dua edilip helallik alındıktan sonra Bahadır Dinç, Burdur'daki Sultan Dere Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Dinç'in cenaze törenine Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Burdur Emniyet Müdür Vekili Erdal Karakaya, ailesi, yakınları, meslektaşları katıldı.
Dinç'in tabutuna örtülen Türk bayrağı Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay tarafından Bahadır Dinç'in annesi Azime Yağlı'ya teslim edildi. Anne Yağlı, "Allah verdi, Allah aldı ne diyeyim. Kaderi böyleymiş" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü - Son Dakika