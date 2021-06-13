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5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü - Son Dakika

5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü

13.06.2021 19:01

Isparta'da 23 Ocak tarihinde görev yerine giderken geçirdiği kaza ağır yaralanan polis memuru Bahadır Dinç, 5 aylık yaşam savaşını kaybederek, şehit oldu. Dinç, memleketi Burdur'da toprağa verildi.

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bahadır Dinç, 23 Ocak'ta meydana gelen olayda, görev yerine giderken motosikletle kaza geçirmiş ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Dinç, 5 aylık yaşam savaşının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNİN EVİNE GETİRİLDİ

Polis memuru Dinç'in cenazesi önce Aydınlıkevler'deki annesinin yaşadığı eve getirildi. Burada dua edilip helallik alındıktan sonra Bahadır Dinç, Burdur'daki Sultan Dere Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Dinç'in cenaze törenine Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Burdur Emniyet Müdür Vekili Erdal Karakaya, ailesi, yakınları, meslektaşları katıldı.

Dinç'in tabutuna örtülen Türk bayrağı Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay tarafından Bahadır Dinç'in annesi Azime Yağlı'ya teslim edildi. Anne Yağlı, "Allah verdi, Allah aldı ne diyeyim. Kaderi böyleymiş" dedi.

5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü
5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü
5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü
5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü

Polis Memuru, Isparta, Cenaze, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 aydır yaşam savaşı veriyordu! Polis memuru Bahadır Dinç şehit düştü - Son Dakika


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