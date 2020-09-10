BURDUR Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde fliteboard yaptı - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde fliteboard yaptı

Motosiklet yarışçısı olan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu dünyaca ünlü Salda Gölü'nde fliteboard yaptı.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü bu sefer de 5 kez motosiklet yarışlarında dünya şampiyonu olan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nu ağırladı. Motorlu sörf tahtası (fliteboard) ile turkuaz rengi, berrak suyunun güzelliğiyle insanları cezbeden Salda Gölü'ne gelen Sofuoğlu, fliteboard yaptı. Fliteboard anlarını kayıt altına alan Sofuoğlu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından "#saldagölü güzelliği görülmeye değer" etiketiyle paylaştı.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de Kenan Sofuoğlu'nun videosunu, "Salda Gölü'nde Kenan Sofuoğlu. Mavi ve yeşilin iç içe olmasıyla dikkati çeken Salda Gölü, bembeyaz kumsalı, turkuaz tonlardaki suyu ve göz kamaştıran güzelliği görmek için ziyaret etmeye davet ediyorum" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.