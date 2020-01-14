Burdur kestiği ağacın altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika

Kestiği ağacın altında kalan işçi yaralandı

BURDUR'un Bucak ilçesinde ormanda seyrekleştirme yapan işçi İsa Duran (43) kestiği ağacın altında kalarak, yaralandı.

Bucak Çamlaraltı mevkiinde ormanda kızılçam ağaçlarını seyrekleştirme çalışmaları yapan İsa Duran, kestiği ağacın altında kaldı. Bağırarak sesini duyurmaya çalışan İsa Duran'ın yardımına diğer işçiler koştu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verildi.

Kısa sürede olay yerine giden sağlık ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri, İsa Duran'ı ağacın altından kurtararak, ambulansa kadar taşıdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan İsa Duran, daha sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.