Burdur kıbrıs gazilerine madalya ve berat - Son Dakika

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

BURDUR'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 41 gaziye madalya ve beratları verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalya ve beratlar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. Törene Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi ve Kıbrıs gazisi Hasan Okyar, gaziler, aileleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Müftü vekili Yüksel Güzel tarafından dua edildi.

Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, Ülkemizin dış ve iç mihraklarla sorunları bitmiyor. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı, Anadolu topraklarını bize yurt olarak emanet ettiyse ve biz misakı milli sınırları içinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde canımızla, bütün varlığımızla, ülkemizin bağımsızlığını ilelebet korumak için canımızı ortaya koyuyorsak, bunların örnekleri tükenmiyor, bitmiyor. Hala yaşamaktayız ve anlaşılan odur ki yaşamaya devam edeceğiz. Kıbrıs işte bu şanlı sayfaların en önemlilerinden biri. Dünya ölçeğinde takdir toplayan, dönemin egemen güçlerine bir başkaldırı, bütün ambargo girişimlerine direnen Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bir zafer sayfası. Çok kısa sürede amacına ulaşan ve asıl amacı kesinlikle istila, işgal değil, uluslararası hukuktan kaynaklanan kendi haklarını koruma adına ülkemizin, devletimizin bir girişimiydi. Zaferle sonuçlandı ve biz de her yıl temmuz ayında bu zaferi kutluyoruz dedi.

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, yaptıkları konuşmalarda madalya alan Kıbrıs gazilerini tebrik etti.

Kıbrıs Gazisi Süleyman Acar, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarını paylaştı.

Konuşmaların ardından Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri tarafından 41 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.