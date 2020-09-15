BURDUR Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Burdur'da otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarpan alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Kaza dün gece Burdur- Isparta karayolunun Depremevleri kavşağında meydana geldi. A.C.'nin kullandığı 15 AAC 409 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı. Ölen ve yaralanının olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücü A.C. yapılan kontrolde 2.47 promil alkollü çıktı. A.C.'nin sürücü belgesine ikinci defa alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle el konuldu ve çeşitli maddelerden 1827 lira idari para cezası uygulanarak otomobil otoparka çekildi.