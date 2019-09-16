Son Dakika Haberleri: Burdur kızını üniversite için bıraktı, dönüşte kazada öldü
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Burdur kızını üniversite için bıraktı, dönüşte kazada öldü

1 saat önce

Kızını üniversite için bıraktı, dönüşte kazada öldüBurdur'da, dün yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi (46), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kızını üniversite için bıraktı, dönüşte kazada öldü

Burdur'da, dün yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi (46), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Havva Develi'nin eşi ile birlikte kızını üniversite okuyacağı Bucak'a bıraktığı ve dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

Kaza, dün öğleden sonra, Antalya- Burdur yolunun İnsuyu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bariyerden atlayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi'ye Süleyman Göktepe (31) yönetimindeki 26 GN 096 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Develi kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Develi, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Develi doktorların tüm çabasına rağmen dün gece hayatını kaybetti.

KIZINI ÜNİVERSİTEYE BIRAKMIŞ

Havva Develi ve eşi Ali Develi'nin dün Burdur'un Bucak ilçesine üniversiteye kayıt yaptıran kızlarını birlikte okula bıraktıktan sonra döndükleri öğrenildi. Bu sırada yol kenarındaki satıcılardan alışveriş yapmak için karşıya geçen Havva Develi'nin araca döndüğü sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Havva Develi'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Üzümlü köyüne götürüldü.

KAZAYA İLİŞKİN DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

FOTOĞRAFLAR

Haber-Kamera Mesut MADANBURDUR, (DHA)-

Burdur kızını üniversite için bıraktı, dönüşte kazada öldü

Burdur, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:47 Kaynak: DHA
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