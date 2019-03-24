Burdur Kore Gazisine Son Görev

Kore gazisine son görevBURDUR'da yaşamını yitiren Kore gazisi Ömer Canbaz (82) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisine son görev



BURDUR'da yaşamını yitiren Kore gazisi Ömer Canbaz (82) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Burdur'da oturan Kore gazisi Ömer Canbaz, bir süredir tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Canbaz için bugün öğle vakti Burdur Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ile Ömer Canbaz'ın ailesi ve yakınları katıldı.



Canbaz'ın cenazesi kılınan namazın ardından Çeltikçi ilçesi Güvenli köyüne götürülerek toprağa verildi.

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