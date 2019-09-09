Burdur kozağaçlılar göce şenliği'nde buluştu

Kozağaçlılar Göce Şenliği'nde buluştu

Burdur'da Kozağaçlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 9'uncu Göce Şenliği düzenlendi.

Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Göce Şenliği, Uzay Çatı altında gerçekleştirildi. Şenliğe AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile vatandaşlar katıldı.

Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Demir, şenliğe katılanlara teşekkür etti. Demir, Hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Temennimiz katılımın önümüzdeki yıllarda daha da artması ve bu şenliği festival haline dönüştürmek. Göce bizim çok eski kültür ve geleneğimiz. Göce binlerce yıllık bir geleneğimiz. Kış hazırlıklarından tarhana içine katılan bir yiyecek türü dedi.

Şenlikte yöresel sanatçılar tarafından Kozağacı'na özgü iki telli curayla gurbet havaları seslendirildi ve yöresel oyunlar oynandı. Şenlik Ramazan Eryılmaz, Gülay Nacar, Fatih Burdurlu, Bahar Çömek ve Nurcan Altınok konseriyle sona erdi. Şenlikte emeği geçenlere Dernek Başkanı Ramazan Demir tarafından plaket verildi.