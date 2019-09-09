Son Dakika Haberleri: Burdur kozağaçlılar göce şenliği'nde buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Burdur kozağaçlılar göce şenliği'nde buluştu

1 saat önce

Kozağaçlılar Göce Şenliği'nde buluştuBurdur'da Kozağaçlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 9'uncu Göce Şenliği düzenlendi.

Kozağaçlılar Göce Şenliği'nde buluştu

Burdur'da Kozağaçlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 9'uncu Göce Şenliği düzenlendi.

Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Göce Şenliği, Uzay Çatı altında gerçekleştirildi. Şenliğe AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile vatandaşlar katıldı.

Kozağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Demir, şenliğe katılanlara teşekkür etti. Demir, Hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Temennimiz katılımın önümüzdeki yıllarda daha da artması ve bu şenliği festival haline dönüştürmek. Göce bizim çok eski kültür ve geleneğimiz. Göce binlerce yıllık bir geleneğimiz. Kış hazırlıklarından tarhana içine katılan bir yiyecek türü dedi.

Şenlikte yöresel sanatçılar tarafından Kozağacı'na özgü iki telli curayla gurbet havaları seslendirildi ve yöresel oyunlar oynandı. Şenlik Ramazan Eryılmaz, Gülay Nacar, Fatih Burdurlu, Bahar Çömek ve Nurcan Altınok konseriyle sona erdi. Şenlikte emeği geçenlere Dernek Başkanı Ramazan Demir tarafından plaket verildi.

Burdur kozağaçlılar göce şenliği'nde buluştu

AK Parti, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi
Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a yenildi İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili Göksu, İmamoğlu yönetimini topa tuttu Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:47:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur kozağaçlılar göce şenliği'nde buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]