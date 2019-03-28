Burdur Kozağaçlılar Yemekte Gençlerle Buluştu
21 dakika önce
Burdur Kozağaçlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KOZAĞAÇ-DER) Burdur'da yaşayan gençleri, birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya getirdi.
Burdur
Kozağaçlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KOZAĞAÇ-DER) Burdur'da yaşayan gençleri, birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya getirdi.Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen yemeğe KOZAĞAÇ-DER Başkanı Ramazan Demir
, yönetim kurulu üyeleri ve Burdur'da oturan Kozağaçlı gençler katıldı. Yemekte konuşan Ramazan Demir, Bugün birliğimizin, dirliğimizin pekişmesi, tanışma, kaynaşma toplantılarının ikincisini yapıyoruz. Kozağaçlılık ruhunun verdiği güçle bu yemeğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Amacımız gençlerimizin birbirini tanıması, kaynaşması. Kozağaçlılık ruhunu kazanmalarını sağlamak dedi.
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özkan
da Burdur'da 6 bin civarında Kozağaçlı olduğunu tahmin ediyoruz. Gençler birbirini tanımıyor. Gençlerimizi birbirleriyle tanıştıralım, kaynaştıralım. Kozağaçlılık ruhunu aşılayalım diye bu yemeği tertip ettik. Birlik ve beraberliğimizi Burdur'da tekrar gündeme getirelim istedik diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:19 Kaynak: DHA
15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı
Kazak Üniversite Öğrencisi, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu
Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız