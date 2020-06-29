BURDUR Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını - Son Dakika

BURDUR Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını

Lavanta bahçelerine ziyaretçi akınıBurdur merkez Karakent köyü yakınlarındaki lavanta tarlaları son dönemde yoğun ilgi görmeye başladı.

Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını

Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi

Burdur merkez Karakent köyü yakınlarındaki lavanta tarlaları son dönemde yoğun ilgi görmeye başladı.

Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla başlatılan 'Lavanta Deresi Projesi' kapsamında Burdur Gölü kenarına dikilen lavanta çiçeklerinin mor rengi ve göl suyunun mavi rengi ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. Pek çok ziyaretçi de göl kıyısındaki bu manzarayı görebilmek için bölgeye akın etmeye başladı. Normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçiler lavanta çiçekleri arasında hatıra fotoğrafı çektirirken, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ni görme fırsatı da buldu.

Lisinia Doğa Projesi Sorumlusu Öztürk Sarıca, pandemi dolayısıyla geçen yılki yoğunluk olmasa da normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyaretçilerin Lisinia Proje Alanı'na gelmeye başladığını söyledi. Sarıca, "Bizimle anlaşması olan tur otobüsleri merkezimize ziyaretçileri getirmeye başladı. İnsanlar pandemi sürecinden sonra burada çok mutlu oldu. Onların gözündeki neşeyi görünce biz de çok mutlu olduk. İnsanlar hem mor rengi görerek rahatlıyor hem de göl ve lavantanın eşsiz görseliyle daha bir moral kazanıyor" dedi.

İnsanların susuz tarıma yönelmesi açısından Lavanta Deresi Projesi'nin iyi bir örnek olduğunu anlatan Sarıca, "Kırsal turizm anlamında da insanlarımız buralara gelmeye başladı. Hafta sonunda tur otobüsleriyle gelen misafirlerimizi ağırladık ve onlara hem proje alanımızı hem de Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'mizi gezdirdik" diye konuştu.

Burdur Gölü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını - Son Dakika

Son Dakika

17:50 Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 10:41 Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi 10:32 Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 00:23 Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir 21:18 TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
17:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
16:55
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
16:46
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 17:57:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURDUR Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]