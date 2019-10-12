Burdur-lise öğrencileri mehmetçik için dua etti
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Burdur'da lise öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere, dua ettikleri bir video hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:43 Kaynak: DHA
Burdur'da lise öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere, dua ettikleri bir video hazırladı.
Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde ellerinde Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile önce İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenciler daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PKKYPG'ye karşı mücadele eden Mehmetçik için dua etti. Sonrasında ise öğrenciler hep birlikte, Şanlı ordumuz Barış Pınarı Harekatı'nda dualarımız sizinle diye haykırdı.
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