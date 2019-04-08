Burdur Liselilerden Mini Defile ve Sergi

Liselilerden mini defile ve sergiBURDUR'da lise öğrencileri kendi diktikleri kıyafetler ve el emeği ürünlerin sergilendiği mini defile sundu ve sergi açtı.

Liselilerden mini defile ve sergi



BURDUR'da lise öğrencileri kendi diktikleri kıyafetler ve el emeği ürünlerin sergilendiği mini defile sundu ve sergi açtı.



Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojisi Alanı ve Açık Lise Ev Tekstili Üretimi dalı öğrencileri kendi diktikleri kıyafetlerden oluşan mini bir defile sunarken, el emeği eserlerin yer aldığı sergi açtı. Öğrencilerin mini defile ve sergisine Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu'nun eşi Seyhan Tutucu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Seyit Güven Yılmaz, Okul Müdürü Özlem Karpuz ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Sergi ve defilenin 'Kumaşa hayat veren dokunuşlar' konseptiyle hazırlandığını söyleyen okulun moda tasarım öğretmeni Atiye Akdu, Burdur'umuzun Alaca dokumalarını tanıtmak, hak ettiği değeri göstermek adına tasarımlarımızla görsel bir şölen oluşsun istedik. Daha çok otantik tarz oluşturarak doğallığı ön planda tuttuğumuz, kıyafetlerimizde zaman zaman mistik, zaman zaman feminen çizgiler kullandık. Desenlerdirmede Alaca dokumalarına has Burdur'un klasikleşmiş desenlerine yer verdik. Ayrıca açık lisemizin ev tekstilinde kullanılan ürünleri okulumuz imkanları çerçevesinde ve müfredatımız gereği yaptığımız tasarımları da beğeniye sunduk dedi.

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