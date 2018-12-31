Burdur Maddi İmkansızlık Nedeniyle Yerel Ligde Mücadele Ediyorlar

Burdur Gölhisar
Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı maddi destek olmaması ve Burdur'da yerel lig bulunmaması nedeniyle Antalya
'daki yerel ligde mücadele ediyor. Sporcular her hafta salı ve perşembe günü 120 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya gidip maç yapıp, dönüyor. Kadınlar Bölgesel Amatör Ligi'nde 2 yıl mücadele eden Burdur Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, bu yıl Bölgesel Amatör Ligi'ne katılmak için maddi destek bulamayınca Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde mücadele etmek için Türkiye
Basketbol Federasyonu'na müracaat etti. Sporcularının tamamı Burdur Spor Lisesi öğrencisi olan kulüp, başvurusunun kabul edilmesinin ardından Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde U-16 ve U-18 kategorilerinde oynamaya başladı. Salı ve perşembe günleri antrenman yapan 24 oyuncu, hafta sonları ise yaklaşık 120 kilometredeki uzaklıktaki Antalya'da oynayacakları maçlara Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediyesi'nin desteğiyle gidebiliyor.
'BU YIL KATILAMADIK'
Antrenör İsmail Davaz, maddi imkansızlıklar nedeniyle Kadınlar Basketbol Bölgesel Amatör Ligi'ne katılamadıklarını belirterek, Son iki yıldır mücadele ettiğimiz Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ne maddi imkansızlıklar nedeniyle bu yıl katılamadık. Federasyonun şartları ağır geldi. Elimizde çok iyi yetişmiş 2003 ve 2004 jenerasyonu sporcular var. Bölgesel Lig'e katılamayınca Burdur'da da Kadınlar Ligi oluşmayınca Antalya Yerel Ligi'nde mücadele etmek için Basketbol Federasyonu'na başvurduk. Antalya yerel liginde U-16 ve U-18 kategorisinde mücadele ediyoruz. U-16 takımıyla başarılı bir çizgi yakaladık. 10 takımlı ligde şu anda üçüncü sıradayız ve büyük ihtimalle Antalya birinciliği için play-off oynayacağız. U-18 Ligi'nde mücadele yeni başladı dedi.
'DESTEK BEKLİYORUZ'
Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediyesi'nin maddi destekte bulunduğunu ancak yeterli olmadığını aktaran İsmail Davaz, Basketbol severlerden destek bekliyoruz. Gölhisar'da yetiştirdiğim sporcularım şu anda Burdur Spor Lisesi'nde okuyor. İki yıl sonra Bölgesel Lig'de ses getirecek, play-off oynayacak bir takım oluşturacağız. Bunun da alt yapısı hazır diye konuştu.
Gölhisar ilçesinde görev yaptığını, her salı ve perşembe günü oyuncularına antrenman yaptırmak için Burdur'a geldiğini aktaran İsmail Davaz, hafta sonları da maç için Antalya'ya gittiklerini vurguladı.