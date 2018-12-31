Son Dakika Haberleri: Burdur Maddi İmkansızlık Nedeniyle Yerel Ligde Mücadele Ediyorlar

Burdur Maddi İmkansızlık Nedeniyle Yerel Ligde Mücadele Ediyorlar

1 saat önce

Burdur Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı maddi destek olmaması ve Burdur'da yerel lig bulunmaması nedeniyle Antalya'daki yerel ligde mücadele ediyor.

Burdur Maddi İmkansızlık Nedeniyle Yerel Ligde Mücadele Ediyorlar, System.String[]
Burdur Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı maddi destek olmaması ve Burdur'da yerel lig bulunmaması nedeniyle Antalya'daki yerel ligde mücadele ediyor. Sporcular her hafta salı ve perşembe günü 120 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya gidip maç yapıp, dönüyor. Kadınlar Bölgesel Amatör Ligi'nde 2 yıl mücadele eden Burdur Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, bu yıl Bölgesel Amatör Ligi'ne katılmak için maddi destek bulamayınca Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde mücadele etmek için Türkiye Basketbol Federasyonu'na müracaat etti. Sporcularının tamamı Burdur Spor Lisesi öğrencisi olan kulüp, başvurusunun kabul edilmesinin ardından Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde U-16 ve U-18 kategorilerinde oynamaya başladı. Salı ve perşembe günleri antrenman yapan 24 oyuncu, hafta sonları ise yaklaşık 120 kilometredeki uzaklıktaki Antalya'da oynayacakları maçlara Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediyesi'nin desteğiyle gidebiliyor.

'BU YIL KATILAMADIK'

Antrenör İsmail Davaz, maddi imkansızlıklar nedeniyle Kadınlar Basketbol Bölgesel Amatör Ligi'ne katılamadıklarını belirterek, Son iki yıldır mücadele ettiğimiz Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ne maddi imkansızlıklar nedeniyle bu yıl katılamadık. Federasyonun şartları ağır geldi. Elimizde çok iyi yetişmiş 2003 ve 2004 jenerasyonu sporcular var. Bölgesel Lig'e katılamayınca Burdur'da da Kadınlar Ligi oluşmayınca Antalya Yerel Ligi'nde mücadele etmek için Basketbol Federasyonu'na başvurduk. Antalya yerel liginde U-16 ve U-18 kategorisinde mücadele ediyoruz. U-16 takımıyla başarılı bir çizgi yakaladık. 10 takımlı ligde şu anda üçüncü sıradayız ve büyük ihtimalle Antalya birinciliği için play-off oynayacağız. U-18 Ligi'nde mücadele yeni başladı dedi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediyesi'nin maddi destekte bulunduğunu ancak yeterli olmadığını aktaran İsmail Davaz, Basketbol severlerden destek bekliyoruz. Gölhisar'da yetiştirdiğim sporcularım şu anda Burdur Spor Lisesi'nde okuyor. İki yıl sonra Bölgesel Lig'de ses getirecek, play-off oynayacak bir takım oluşturacağız. Bunun da alt yapısı hazır diye konuştu.

Gölhisar ilçesinde görev yaptığını, her salı ve perşembe günü oyuncularına antrenman yaptırmak için Burdur'a geldiğini aktaran İsmail Davaz, hafta sonları da maç için Antalya'ya gittiklerini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:27 Kaynak: DHA

Antalya, Gölhisar, Burdur, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı Aleyna Tilki Konseri İzdihama Neden Oldu

Rusya'da Bir Binada Doğal Gaz Patlaması Yaşandı: 4 Ölü, 3 Yaralı ve 79 Kayıp 2018 A Milli Takıma Yaramadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:41:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur Maddi İmkansızlık Nedeniyle Yerel Ligde Mücadele Ediyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]