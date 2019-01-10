Son Dakika Haberleri: Burdur Makü'de Kartpostallık Kar Manzarası

Burdur Makü'de Kartpostallık Kar Manzarası

1 saat önce

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Yerleşkesi'ndeki havadan çekilen kar manzaraları hayran bıraktı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Yerleşkesi'ndeki havadan çekilen kar manzaraları hayran bıraktı.

Burdur'da son dönemde etkili olan kar yağışı, Burdur- Antalya karayolu üzerindeki Örtülü mevkisinde bulunan MAKÜ Yerleşkesi'nde drone ile havadan çekilen fotoğraflar kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:01 Kaynak: DHA

Antalya, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Güncel
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