Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi embriyo üretim merkezi çalışma izni aldı - Son Dakika
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi embriyo üretim merkezi çalışma izni aldı

06.04.2022 13:11
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi embriyo üretim merkezi çalışma izni aldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine (MAKÜ) embriyo üretim merkezi çalışma izin belgesi verildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine (MAKÜ) embriyo üretim merkezi çalışma izin belgesi verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunun Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma programı kapsamındaki üniversitede üretilen projelerin gün yüzüne çıktığı belirtildi.

Embriyo üretir hale gelen MAKÜ Genetik ve Embriyo Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi sayesinde üniversitenin çiftliğinde yüksek genetikli inek ve boğalar yetiştiriliyor.

"Amacımız yüksek genetik kapasiteye sahip boğalar yetiştirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığından akreditasyon ve ruhsat aldıklarını belirtti.

Hayvancılık sektörünün nitelikli üretim yapması, genetik kapasitesinin yükselmesi konularındaki çalışmalarının önem taşıdığına işaret eden Korkmaz, Islah çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığının da yıllardır önem verdiğini ifade etti.

Korkmaz, üniversitenin ıslah çalışmalarına katkı vermek bakımından embriyo üretimi ve transferi üzerinde çalışma yürüttüklerini aktararak, şunları belirtti:

"Amacımız yüksek genetik kapasiteye sahip boğalar yetiştirmek ve bu alanındaki spermalarını hayvancılık sektörüne yöneltmek çünkü sperma konusunda biz ciddi anlamda dışa bağımlıyız. Geçtiğimiz yıllarda üretmiş olduğumuz boğalarımız şu anda sektörde artık sperma hizmeti vermeye başladı. İnşallah bu yıl ki ikinci nesil embriyolardan elde ettiğimiz boğalarımızla da yine sektörün önemli ihtiyacını karşılayacak sayıda nitelikli üretimler gerçekleştireceğiz."

"Geçen yılın ilkbaharında 250 civarında embriyo ürettik"

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve merkezin müdürü Prof. Dr. Yunus Çetin, embriyo üretiminde çalışma izni alan ilk üniversite olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan iznin merkeze resmi olarak embriyo üretme ve bu embriyoları sahada transfer etme ve satışını yapabilme yetkileri verdiğine değinen Çetin, "Geçen yılın ilkbaharında 250 civarında embriyo ürettik. Bunları dondurduk, tanklarımızda sakladık ve kendi hayvanlarımızda transfer için kullandık." ifadesine yer verdi.

Gelecek yıllarda artık bunu sahaya uygulama şansının ortaya çıktığını vurgulayan Çetin, ".Eğer nitelikli boğa adaylarının sayısını artırabilirsek bu alanda önemli ithalat kaleminin önüne geçilir. Aynı zamanda bu merkez eğitim faaliyetleri de yürütecek. Yani embriyo transferi konusunda teknik personel yetiştirme, burada kurs faaliyetleri düzenleme ve bunların sertifikasyon çalışmaları içinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Araştırma, Genetik, Burdur, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi embriyo üretim merkezi çalışma izni aldı - Son Dakika


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