Son Dakika Haberleri: Burdur Merkez ve 4 İlçesinde Okullara Kar Tatili

Burdur Merkez ve 4 İlçesinde Okullara Kar Tatili

21 dakika önce

Burdur'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

Burdur Merkez ve 4 İlçesinde Okullara Kar Tatili, System.String[]
Burdur'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

Türkiye'nin birçok kentinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar, eğitimi de aksatıyor. Bir çok kentte olduğu gibi Burdur merkez ile 4 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda (ilkokul, ortaokul, lise) bugün eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün ve yerleşim yerlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Çavdır, Ağlasun, Kar, Burdur, Güncel
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