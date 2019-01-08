Burdur Merkez ve 4 İlçesinde Okullara Kar Tatili

Burdur'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

Burdur'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.



Türkiye'nin birçok kentinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar, eğitimi de aksatıyor. Bir çok kentte olduğu gibi Burdur merkez ile 4 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda (ilkokul, ortaokul, lise) bugün eğitime ara verileceği belirtildi.



Açıklamada, aynı gün ve yerleşim yerlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. - BURDUR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü

Kar Manzaralı Fotoğraf Çekmek İsteyen Vatandaş Ölümden Döndü

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi