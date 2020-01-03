Burdur merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Burdur merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Burdur merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ikisi muvazzaf asker, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Burdur merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ikisi muvazzaf asker, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Burdur, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen iki muvazzaf asker ile 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:54 Kaynak: AA
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