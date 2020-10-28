Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

28.10.2020 20:41

Burdur merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Burdur merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Burdur mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin yakalamasına yönelik çalışma başlattı.

Ankesörlü sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 3 muvazzaf astsubay, 3 eski polis akademisi öğrencisi, eski polis koleji öğrencisi ve eski askeri okul öğrencisi 8 zanlı, Burdur, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Isparta'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aktif görevdeki bir astsubay nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Mahrem, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2305 yeni vaka tespit edildi Almanya, vaka artışı nedeniyle Türkiye'nin tamamını riskli bölge ilan etti Fransız milletvekili Reitzer'den Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline tepki Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı
Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım         
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota         
20:21
Son Dakika: İstanbul'daki koronavirüs vakalarının artışı haritaya yansıdı! Kırmızılık herkesi korkuttu Son Dakika: İstanbul'daki koronavirüs vakalarının artışı haritaya yansıdı! Kırmızılık herkesi korkuttu         
19:49
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Ali Koç'tan dikkat çeken Gökhan Gönül sözleri: Para için gitti algısı içimi çok acıtmıştı Ali Koç'tan dikkat çeken Gökhan Gönül sözleri: Para için gitti algısı içimi çok acıtmıştı         
18:15
Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor         
17:51
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti         
17:11
Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de         
16:17
Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş         
15:25
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 21:11:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei