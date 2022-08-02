Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya aracılığıyla 23 farklı ilden 56 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 12 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burdur merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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