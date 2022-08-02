Burdur merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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Burdur merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

02.08.2022 17:06
Burdur merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

BURDUR merkezli 9 ilde polisin düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

BURDUR merkezli 9 ilde polisin düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet ortamında sosyal medya üzerinden 23 farklı ilde 56 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur, Antalya, Ordu, Adana, Şırnak, Isparta, Hatay, Bursa ve Manisa'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 60 materyal ele geçirildi. Suçtan elde edilen gelirle alındığı tespit edilen bir otomobile de el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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