Son dakika gündem: Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Burdur merkezli Hatay , Adıyaman , Van , Bursa , İstanbul ve Kahramanmaraş 'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, askeri okuldan ilişiği kesilmiş eski öğrencilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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