Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

7 saat önce

Burdur merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı, System.String[]

Burdur merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada Burdur, Balıkesir, Antalya, Ankara ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda F.E.Ö, Ö.U, Ö.G, U.I, F.T.Ç. ve M.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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