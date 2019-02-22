Son Dakika Haberleri: Burdur Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Burdur Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Burdur merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Burdur Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Burdur merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bucak ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabit hattan örgüt mensuplarıyla telefon görüşmesi yaptıkları, ByLock kullanıcısı oldukları, FETÖ'nün talimatı doğrultusunda Bank Asyaya para yatırdıkları, "himmet" adı altında örgüte destek sağladıkları, FETÖ toplantılarına katıldıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu doğrultuda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheli, Antalya, Burdur, Gaziantep, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Burdur, Güncel
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