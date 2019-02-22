Burdur Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Burdur merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Burdur merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.



Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bucak ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabit hattan örgüt mensuplarıyla telefon görüşmesi yaptıkları, ByLock kullanıcısı oldukları, FETÖ'nün talimatı doğrultusunda Bank Asyaya para yatırdıkları, "himmet" adı altında örgüte destek sağladıkları, FETÖ toplantılarına katıldıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.



Bu doğrultuda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheli, Antalya, Burdur, Gaziantep, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

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