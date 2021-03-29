BURDUR Mermer blok yola düştü - Son Dakika

BURDUR Mermer blok yola düştü
29.03.2021 18:18
Mermer blok yola düştüBURDUR'da TIR üzerindeki 10 tonluk mermer blok yola düştü.
Mermer blok yola düştü
BURDUR'da TIR üzerindeki 10 tonluk mermer blok yola düştü.
Burdur'un Söğüt beldesindeki ocaktan 03 US 678 plakalı TIR'a yüklenen ve Afyonkarahisar'a götürülen 10 tonluk mermer blok, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR seyir halindeyken, Karaçal köyü yakınlarında kayarak yola düştü. Yolda trafiğin yoğun olmaması olası bir faciayı önledi. Yola düşen mermer blok nedeniyle Tefenni- Burdur karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Mermer bloğun başka bir kamyona yüklenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
Son Dakika Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Sokak ortasında bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığıldı