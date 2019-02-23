Burdur Mermer Ocağına Tepki Gösteren Köylüler, İş Makinelerini Durdurup, Eylem Yaptı

Mermer ocağına tepki gösteren köylüler, iş makinelerini durdurup, eylem yaptı
BURDUR merkez Kocapınar
köyünde açılmak istenen mermer ocağına köylüler tepki gösterdi. İş makinelerinin önünü kesen köylüler, ocağın açılmasını istemedi. Burdur
merkeze bağlı Kocapınar köyü Hasantepe mevkisinde açılmak istenen mermer ocağına tepki gösteren köylüler, iş makinelerinin çalışmasını engelledi. Köyden yaklaşık 1 kilometre ilerideki mermer ocağına yürüyen köylüler iş makinelerini durdurdu. Jandarma
ekiplerinin önlem aldığı olayda köylüler iş makineleri ve jeneratörün mermer ocağının açılacağı alandan aşağı indirilmesini istedi.
Köylülerden Ali Çağan, Yıllardır yaşadığımız topraklarımız mermer ocakları tarafından talan edilmekte. Sayıları her geçen gün artıyor. Tarım alanları, meyve, sebze özellikle insan hayatı tehlike altında. Köylü olarak herkes karşı çıkıyor. Ama şirket yasal izni olduğunu söyleyip ocağı açmak istiyor. Köylü büyük tepki gösteriyor dedi.
Köylülerden Veli Dayağaç, Burası köyün göbeği. Tozu toprağı köyün üzerine gelecek. Köylünün hayvanını otlattığı yer. Geçim kaynağı olan yer. Köylü perişan olacak. Hayvanlarımızı otlattığımız tek yer burası. Nefes alacak yerimiz kalmadı, oksijenimiz kalmadı. Köyü mü bırakıp gidelim. Bu yaştan sonra nereye gideceğiz. İstemiyoruz diye konuştu.
Köyün dört bir yanının mermer ocağıyla çevrildiğini aktaran Ahmet Kılıç
da Her taraf toz toprak, moloz. Verim alamıyoruz. Köyümüz bu konuda çok sıkıntılı, mağduriyetimizi gören yok. Topraklarımız çorak oldu dedi.
Muhtar Ramazan Dal'a da tepki gösteren vatandaşlar muhtarın Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu
ile görüşmesinin ardından iş makinesinin çalışmayacağının garantisi ve pazartesi günü Vali Hasan Şıldak
ile görüşeceklerinin sözünü aldıktan sonra dağıldı.