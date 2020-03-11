Burdur mesleki eğitim merkezlerimizde 15 dalda 226 öğrenciye eğitim veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur mesleki eğitim merkezlerimizde 15 dalda 226 öğrenciye eğitim veriliyor - Son Dakika

Burdur mesleki eğitim merkezlerimizde 15 dalda 226 öğrenciye eğitim veriliyor

6 saat önce

Burdur Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan bu yeni düzenlemeyle öğrencilerimizin fark derslerini vermek suretiyle burada bu dersleri alıp sınavlarına katılıp başarılı olmaları durumunda 4 yılın...

Burdur mesleki eğitim merkezlerimizde 15 dalda 226 öğrenciye eğitim veriliyor, System.String[]

Burdur Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan bu yeni düzenlemeyle öğrencilerimizin fark derslerini vermek suretiyle burada bu dersleri alıp sınavlarına katılıp başarılı olmaları durumunda 4 yılın sonunda mezun olurken ustalık belgesinin yanı sıra meslek lisesi diploması da alabilmiş oluyorlar" dedi.


Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Okul Müdürü Özer Unat'tan brifing alan Vali Şıldak, brifing sonrası sınıfları ve uygulamalı olarak eğitim verilen atölyeleri gezerek öğretmen ve öğrenciler bir araya geldi, merkezde verilen eğitimle ilgili bilgi aldı.


Şıldak, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, mesleki eğitim merkezlerinin tamamında 550 öğrencinin eğitim aldığını vurguladı.


Burdur Mesleki Eğitim Merkezi'nde 172 erkek, 54 kız öğrenci olmak üzere, toplamda 226 öğrencinin eğitim aldığını belirten Şıldak, "Merkezimiz 18 personelle hizmet veriyor. Yine mesleki eğitim merkezlerimizde tam 142 alanda eğitim almak mümkün, bu merkez de 15 dalda eğitim verilmekte, öğrencilerimiz haftanın bir günü burada bulunarak derslerini alıyorlar. Diğer 6 gün ise kendi çıraklık yaptıkları iş yerlerinde zanaatlarını sürdürüyorlar. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim süresi 4 yıl ve öğrencilerimiz 3 yılın sonunda kalfa oluyorlar, kalfalık sınavına giriyorlar, dördüncü yılın sonunda ise ustalık sınavına girerek bu sınavda başarılı olmaları durumunda ustalık belgesi alıyorlar. Aldıkları Ustalık belgesiyle bağımsız bir iş yeri açabilme, müstakil olarak kendi başına iş kurabilme veya usta unvanı ile bir işletmede çalışma imkanı elde ediyorlar" dedi.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019 yılı Eylül ayında yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan bu yeni düzenlemeyle öğrencilerimizin fark derslerini vermek suretiyle burada bu dersleri alıp sınavlarına katılıp başarılı olmaları durumunda 4 yılın sonunda mezun olurken ustalık belgesinin yanı sıra meslek lisesi diploması da alabilmiş oluyorlar. Bu yıl itibariyle başlamış olan bu uygulama, şu ana kadar ülkemizde eğitim sistemi içerisinde mevcut olmayan bir durumdu. Az önce ziyaret ettiğimiz sınıfımızda da yine bu şekilde öğrencilerimizin mevcut olduğunu gördük. Bir başka altını çizmek istediğimiz konu, buradan verilen belgelerin niteliği konusunda. Özel kurumlar tarafından verilen mesleki yeterlilik belgeleri 5 yıl süreyle geçerli olduğu halde Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilen belgeler ömür boyu geçerliğini muhafaza etmektedir. Bu da çok önemli bir farklılıktır" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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