Burdur Milletvekili Yasin Uğur, ilkokul yıllarına döndü - Son Dakika

Ak Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, son yaptığı "Ziya Öğretmene Mektup Var" projesi ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un takdirini kazanan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret esnasında ilkokul zamanlarından bir fotoğrafını hediye alan Yasin Uğur, ilkokul zamanına geri döndüğünü ifade etti.

2021 yılında "100.Yılda, 100 Öğrenciye, 100 Kitap" projesiyle öne çıkmaya hazırlanan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında yaptığı projeler ve başarılı çalışmalarıyla Bucak ilçesine örnek oluyor.

Ak Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da bu anlamlı projeye destek vermek amacıyla Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret ederek emeği geçen okul müdürü Sümeyye Kurt ve proje sorumlusu Psikolojik Danışman Atike Ege'ye teşekkür etti.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun, 2021'in "İstiklal Marşı " olması sebebiyle yürüteceği "Mehmet Akif Ersoy İlkokulundan 100.Yılda, 100 Öğrenciye, 100 Kitap" projesi hakkında detaylı bilgi alan Milletvekili Yasin Uğur, Mehmet Akif Ersoy'un ismini taşıyan bir okulun, anlamlı bir yılda, böyle bir proje ortaya koymasının milli şairimizi hakkıyla tanımak ve tanıtmak adına oldukça etkili olacağını söyledi.

Bu anlamlı projede Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun yanında olacağını dile getiren Milletvekili Yasin Uğur, Okul Müdürü Sümeyye Kurt tarafından aldığı bir ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafla çocukluk yıllarına geri döndü. İlkokul fotoğrafını gören Yasin Uğur, aldığı hediyenin kendisini çocukluğuna, ilkokul yıllarına götürdüğünü söyledi. Fotoğrafın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Yasin Uğur, Okul Müdürü Sümeyye Kurt'a teşekkür eden Yasin Uğur, "Öncelikle Bucak'ımızın eğitimi için yaptığı özverili çalışmalarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü tebrik ediyorum. Aynı özveriyle çalışmaya devam edeceklerine de inanıyorum. Eğitime yapılacak her türlü yatırım için üzerime düşeni yapmaya hazırım. " diyerek desteklerini vereceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden Yasin Uğur'a Türk Bayrağı

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ziyaretinden sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ağırlanan Milletvekili Yasin Uğur önce kurumu gezerek çalışan personele iyi çalışmalar dileklerinde bulundu. Milletvekili Yasin Uğur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, eğitim üzerine yapılmış ve yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Milletvekili Yasin Uğur'a Türk Bayrağı takdim etti. - BURDUR