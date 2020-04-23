BURDUR Minik kızlar, 23 Nisan için şiir yazdı - Son Dakika

Burdur'da e-tören

BURDUR İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla kurumun Youtube kanalından e-tören düzenledi.

Törende Burdur ve ilçelerdeki ilkokullarda okuyan öğrenciler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu, şarkılar, şiirler seslendirdi ve halk oyunları gösterisi yaptı. Video 'EvdeBayramVarBurdur' hastagıyla paylaşıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Ülkemizin yarınları sevgili çocuklarımız, nice zorluklarla açılmış olan ecdad yadigarı gazi meclisimizin açılış günü olan 23 Nisan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere armağan edildi. Dünyadaki ilk çocuk bayramı olan ulusal egemenliği kayıtsız ve şartsız milletimize veren bu kutlu gün sizlerin omuzlarında sonsuza dek yaşayacak ve yaşatılacaktır" dedi.