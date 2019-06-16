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BURDUR Motosiklet yön tabelasına çarptı Baba öldü, 2 çocuğu yaralandı

14 dakika önce

Motosiklet yön tabelasına çarptı: Baba öldü, 2 çocuğu yaralandıBURDUR'un Yeşilova ilçesinde motosikletin yol kenarındaki yön tabelasına çarptığı kazada Faruk Akyol (42) yaşamını yitirdi, çocukları Muzaffer (9) ve Osman (7) yaralandı.

Motosiklet yön tabelasına çarptı: Baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
BURDUR'un Yeşilova ilçesinde motosikletin yol kenarındaki yön tabelasına çarptığı kazada Faruk Akyol (42) yaşamını yitirdi, çocukları Muzaffer (9) ve Osman (7) yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Yeşilova ilçesine bağlı Niyazlar köyü yakınlarında meydana geldi. Faruk Aykol tescilsiz motosikletine çocukları Muzaffer ve Osman'ı da bindirerek ilçe merkezinden Niyazlar köyü istikametine yola çıktı. Seyir halindeyken Faruk Akyol'un kontrolünü yitirdiği motosiklet yoldan çıkıp yön tabelasına çarptı. Kazanın şiddetiyle Faruk Akyol ve iki oğlu yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Faruk Akyol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukları Muzaffer ve Osman Akyol ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Muzaffer Akyol'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Faruk Aykol'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Diğer yandan kaza sırasında baba ve çocuklarının başında kask olmadığı kaydedildi.
BURDUR Motosiklet yön tabelasına çarptı Baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:47 Kaynak: DHA
Faruk Akyol, Motosiklet, Güncel
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