BURDUR Motosikleti raylara terkedip kaçtı - Son Dakika

Motosikleti raylara terkedip kaçtı

Burdur'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü motoru raylara terk ederek kayıplara karıştı.

Burdur Merkez Hatip Hoca kavşağında plakasız motosiklet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinden yaklaşık üç kilometre kaçan iki kişi, Şirinevler Mahallesi 39'uncu sokakta motosikleti tren raylarına terk ederek koşarak kaçtı. Baba oğul olduğu değerlendirilen iki kişiden biri kaçarken ayağındaki terliği de bırakarak kayıplara karıştı.

Şasi numarasından yapılan sorgulamada, motosikletin üzerinde 12 haciz bulunduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsüne 3 bin 365 lira ceza yazıldı. Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.