BURDUR Motosikletle kaza yapan veteriner hekim yaşamını yitirdi - Son Dakika

Motosikletle kaza yapan veteriner hekim yaşamını yitirdi

BURDUR'da, kontrolden çıkarak sürüklenip refüje devrilen motosikletin sürücüsü veteriner hekim İbrahim Utku Acar (38), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, kuş gözlemevi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Burdur yönüne giden Yeşilova Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim olan İbrahim Utku Acar'ın kullandığı 07 AGV 931 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada kasklı sürücü Acar yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Utku Acar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan Acar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.