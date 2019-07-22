BURDUR MOTOSİKLETLİ POLİS TİMİ GÖREVE BAŞLADI

BURDUR'da eğitimlerini tamamlayan motosikletli polis timi göreve başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nde düzenlenen törene, Vali Hasan Şıldak
, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma
Komutanı Albay Orhan Kılınç, emniyet müdür yardımcıları ile şube müdürleri katıldı. Vali Hasan Şıldak törende yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının asayiş ve güvenliğin sağlanması konusunda çok önemli çalışmalar yaptığını, teknik donanımını ve mobilitesini artırdığını kaydetti. Vali Şıldak, Yunus timleri şehirlerimizde, il ve ilçelerimizde asayişin temini, olayların önlenmesi bakımından en etkili kullanılan unsurlardandır dedi. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ise Halkımızın huzur ve güvenliği için vatandaşlar daha yakın irtibat kurulabilmesi ve olaylara hızlı müdahale edebilmek için motorlu yunus timlerinin ne kadar etken olduğu hepimizin malumu. İlimizde bir aylık eğitimlerini tamamlayan 16 personelimiz 8 motosikletle görevlerine başlıyor diye konuştu.
Çankal, 8 personelin 4 motosikletle kent merkezi, 4 personelin 2 motosikletle Bucak
, 4 personelin de 2 motosikletle Yeşilova
ilçesinde görev yapacağını belirtti. Konuşmaların ardından motosikletli yunus timi ekiplerine belgeleri verildi.