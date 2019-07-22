Son Dakika Haberleri: BURDUR MOTOSİKLETLİ POLİS TİMİ GÖREVE BAŞLADI
Son Dakika Güncel Haber

BURDUR MOTOSİKLETLİ POLİS TİMİ GÖREVE BAŞLADI

1 saat önce

BURDUR'da eğitimlerini tamamlayan motosikletli polis timi göreve başladı.

BURDUR'da eğitimlerini tamamlayan motosikletli polis timi göreve başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç, emniyet müdür yardımcıları ile şube müdürleri katıldı. Vali Hasan Şıldak törende yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının asayiş ve güvenliğin sağlanması konusunda çok önemli çalışmalar yaptığını, teknik donanımını ve mobilitesini artırdığını kaydetti. Vali Şıldak, Yunus timleri şehirlerimizde, il ve ilçelerimizde asayişin temini, olayların önlenmesi bakımından en etkili kullanılan unsurlardandır dedi. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ise Halkımızın huzur ve güvenliği için vatandaşlar daha yakın irtibat kurulabilmesi ve olaylara hızlı müdahale edebilmek için motorlu yunus timlerinin ne kadar etken olduğu hepimizin malumu. İlimizde bir aylık eğitimlerini tamamlayan 16 personelimiz 8 motosikletle görevlerine başlıyor diye konuştu.
Çankal, 8 personelin 4 motosikletle kent merkezi, 4 personelin 2 motosikletle Bucak, 4 personelin de 2 motosikletle Yeşilova ilçesinde görev yapacağını belirtti. Konuşmaların ardından motosikletli yunus timi ekiplerine belgeleri verildi.
BURDUR MOTOSİKLETLİ POLİS TİMİ GÖREVE BAŞLADI
Emniyet Müdürlüğü, Hasan Şıldak, Jandarma, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis baskın yapınca cezaevi firarisi 4'üncü kattan atladı Hong Kong'da eli sopalı kişiler göstericilere saldırdı: 36 kişi yaralandı Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı Uçaktan atıldığı tahmin edilen buz kütlesi evin çatısını delerek odanın içine düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 17:03:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURDUR MOTOSİKLETLİ POLİS TİMİ GÖREVE BAŞLADI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]