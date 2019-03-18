Son Dakika Haberleri: Burdur Öğrenci Pansiyonu Altındaki İş Yerinde Yangın Korkuttu

Burdur Öğrenci Pansiyonu Altındaki İş Yerinde Yangın Korkuttu

33 dakika önce

Burdur'da 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Burdur Öğrenci Pansiyonu Altındaki İş Yerinde Yangın Korkuttu, System.String[]
Burdur'da 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki iş yerinde çıkan yangın korkuttu. Yemekte oldukları sırada dumandan etkilenen 3 öğrenciyle yanan iş yerinin sahibi hastaneye götürüldü.

Burdur Gazi Caddesi Çiloğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katında bulunan kumaş dikim atölyesinde saat 19.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman 40 öğrencinin barındığı erkek öğrenci pansiyonuna ulaştı. Bu sırada yemekte olan öğrenciler panikle kendilerini dışarı attı.

Yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı öğrencilere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, üç öğrenci ve kumaş dikim atölyesinin sahibi ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Dumandan etkilenen öğrencilerden bazıları, "Yemekteydik. Dumandan etkilenince pencereye çıktık. Dumandan yangın merdivenine ulaşamadık. Nefes alamadık. Yangının pansiyonla ilgisi yok. Yangın merdiveni kilitlenmiş. Yangın merdiveni birinci kata kadar. Yangın merdiveninden sonra seyyar merdiven var o da kilitlenmiş. Kimse inemedi atlamak zorunda kaldı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

Burdur, Güncel
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