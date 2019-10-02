Son Dakika Haberleri: Burdur öğrenciler afet çantası hazırladı
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Burdur öğrenciler afet çantası hazırladı

1 saat önce

Burdur'da ilkokul öğrencilerinde farkındalık oluşturmak ve afet bilinci yerleştirmek için Acil ve Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afet çantası hazırlattırıldı.

Burdur'da ilkokul öğrencilerinde farkındalık oluşturmak ve afet bilinci yerleştirmek için Acil ve Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afet çantası hazırlattırıldı.

AFAD tarafından ilan edilen 'Afetlere Hazırlık Yılı' etkinlikleri kapsamında Burdur merkezdeki 5 ilkokulda 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından afet çantası hazırlandı. Öğrenciler çantaya ilk yardım malzemeleri, radyo, düdük, çakı, el feneri, giyecek, su, battaniye, bozulmayan gıdalar ve kağıt, kalem gibi malzemeleri koydu.

AFAD Şube Müdürü Ali Gökhan Toklu, Afete Hazırlık Yılı etkinlikleri kapsamında okullarımızda öğrencilerimize afet çantası hazırlatıyoruz. Bu kapsamda il merkezimizde 5 ilkokulumuzda öğrencilerimizle birlikte afet çantalarımızı hazırladık. Bugüne kadar Bahçelievler, Özboyacı, Gazi, Altın Terim Solmaz ve Velicangil ilkokullarında çocuklara küçük yaşta afet bilinci yerleşmesi için afet çantası hazırlatıyoruz. Çantayı biz hediye ediyoruz. İçinin malzemelerini öğrenciler getiriyor dedi.

Burdur öğrenciler afet çantası hazırladı

Burdur, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:39 Kaynak: DHA
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