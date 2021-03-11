BURDUR Öğrencilerden İstiklal Marşı videosu - Son Dakika

Öğrencilerden İstiklal Marşı videosu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrenci toplulukları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel video hazırladı.

MAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önderliğinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel video çekimi yapıldı. Yaklaşık 10 gün süren çekimlerde İstiklal Marşı'nın 41 mısrasını MAKÜ'deki 41 ayrı öğrenci topluluğundan öğrenciler okudu. MAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında yayımlanan video çok sayıda beğeni aldı ve paylaşıldı.