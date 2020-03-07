Burdur öğrencilerden komando marşı - Son Dakika

Burdur öğrencilerden komando marşı
6 saat önce
Öğrencilerden Komando MarşıBURDUR'da üniversite öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak için Komando Marşını okudu.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:18 Kaynak: DHA
Öğrencilerden Komando Marşı
BURDUR'da üniversite öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak için Komando Marşını okudu.
Türkiye Diyanet Vakfı Burdur Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Burdur Gölü kenarında Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için Komando Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Öğrenciler marşı okuduktan sonra asker selamı verdi.
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