Burdur öğrencilerden komando marşı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur öğrencilerden komando marşı - Son Dakika

Burdur öğrencilerden komando marşı

6 saat önce

Öğrencilerden Komando MarşıBURDUR'da üniversite öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak için Komando Marşını okudu.

Öğrencilerden Komando Marşı

BURDUR'da üniversite öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak için Komando Marşını okudu.

Türkiye Diyanet Vakfı Burdur Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Burdur Gölü kenarında Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için Komando Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Öğrenciler marşı okuduktan sonra asker selamı verdi.

Burdur öğrencilerden komando marşı

Bahar Kalkanı Harekatı, Komando, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti
Uzmanlar en çok merak edilen soruyu cevapladı: Koronavirüs, havaların ısınmasıyla sona erecek mi? Yunan askerlerinin batırmaya çalıştığı botta bulunan küçük mülteci kız korku dolu anları anlattı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:40:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur öğrencilerden komando marşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]