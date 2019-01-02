Burdur Öğrencilere Tiyatrolu Deprem Eğitimi
15 dakika önce
Burdur'da Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından anasınıfı öğrencilerine deprem hakkında tiyatro oyunuyla bilgilendirme yapıldı.
Burdur
'da Afet ve Acil Durum (AFAD
) İl Müdürlüğü tarafından anasınıfı öğrencilerine deprem hakkında tiyatro oyunuyla bilgilendirme yapıldı. Burdur AFAD İl Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencileri işbirliğinde anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine deprem ve afetlere karşı bilinçlendirmek için tiyatro ekibi kuruldu. Ekip ilk gösterisini kent merkezindeki bir ilkokulda eğitim gören anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine sergiledi.
Burdur AFAD Şube Müdürü Ali Gökhan
Toklu, amaçlarının çocuklara küçük yaşlarda afet bilincini yerleştirmek olduğunu söyledi. Toklu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Afet ve Acil Yönetim Bölümü öğrencileri kurumumuza staja geliyor. Onlarla ilkokullarda afet bilinci oluşturma, öğrencilerde farkındalık oluşturmak için bir tiyatro grubu kurduk ve ilk oyunumuzu oynadık dedi.
Burdur'un birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını da aktaran Toklu, Bunun için de farkındalığı oluşturmak, afet bilincini yerleştirmek için anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik böyle bir uygulamaya başladık. İlimizdeki okullardan talep geldiği takdirde bütün okullarımıza gidip öğrencilerimize oyunumuzu sergileyeceğiz diye konuştu.
Tiyatroyu izleyen öğrencilere Doğal Afet Sigortaları Kurumu
kumbaraları dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:26 Kaynak: DHA
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