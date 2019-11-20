Burdur-öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde kayıp olarak arandığı 3'üncü günde arazide yanmış cesedi bulunan çoban Hasan Hüseyin Süzen'i (60) öldürüp yaktığını itiraf eden oğlu İsmail Süzen (25) ile onun kayınbiraderi B.B. (19) adliyeye sevk edildi. İsmail Süzen'in, öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde oturan Hasan Hüseyin Süzen, 17 Kasım Pazar günü kayboldu. Bucak ilçesinde oturan oğlu İsmail Süzen tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu Hasan Hüseyin Süzen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramaları sürdüren jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde köye bağlı Demirli mevkiindeki mesire alanında yanmış bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin kayıp olan Hasan Hüseyin Süzen'e ait olduğu belirlendi.

CESEDİNİ YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Hasan Hüseyin Süzen'in oğlu İsmail Süzen ile onun kayınbiraderi B.B.'yi, şüphe üzerine gözaltına aldı. Jandarmada ifadesinde İsmail Süzen, babası Hasan Hüseyin Süzen'i arazide öldürdükten sonra cesedini yaktığını itiraf etti. Gözaltına alınan İsmail Süzen ile B.B.'ye, jandarmadaki işlemlerinin ardından olay yerinde keşif yaptırıldı. İsmail Süzen ve B.B. öğleden sonra da Bucak Adliyesi'ne sevk edildi. İsmail Süzen ile B.B.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Hasan Hüseyin Süzen'in bir süre önce koyunlarını sattığı ve bu yüzden oğluyla sürekli tartıştığı öğrenildi.

Diğer yandan olayla ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.