Son Dakika Haberleri: Burdur otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Burdur otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Burdur otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (3)DİĞER KIZLARINI ZİYARETE GİDİYORLARMIŞKarabük'te otomobilin bariyere çarptığı kazada ölen Muzayin Tezcan, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan ve torunu Gökçe Kayhan'ın, birlikte, Tezcan çiftinin Karabük'te oturan diğer kızını ziyarete gittiği öğrenildi.

Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (3)

DİĞER KIZLARINI ZİYARETE GİDİYORLARMIŞ

Karabük'te otomobilin bariyere çarptığı kazada ölen Muzayin Tezcan, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan ve torunu Gökçe Kayhan'ın, birlikte, Tezcan çiftinin Karabük'te oturan diğer kızını ziyarete gittiği öğrenildi. Ailenin Burdur'da oturduğu, Ayşe Kayhan'ın Burdur Adliyesi'nde memur olduğu kaydedildi. Aynı kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal'ın ise Tezcan çiftinin Burdur'da oturan en büyük kızının çocuğu olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren ailenin cenazesinin işlemlerinin ardından Burdur'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Burdur otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Karabük, Kayhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:08 Kaynak: DHA
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