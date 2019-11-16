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Burdur otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (3)DİĞER KIZLARINI ZİYARETE GİDİYORLARMIŞKarabük'te otomobilin bariyere çarptığı kazada ölen Muzayin Tezcan, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan ve torunu Gökçe Kayhan'ın, birlikte, Tezcan çiftinin Karabük'te oturan diğer kızını ziyarete gittiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:08 Kaynak: DHA
Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (3)
DİĞER KIZLARINI ZİYARETE GİDİYORLARMIŞ
Karabük'te otomobilin bariyere çarptığı kazada ölen Muzayin Tezcan, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan ve torunu Gökçe Kayhan'ın, birlikte, Tezcan çiftinin Karabük'te oturan diğer kızını ziyarete gittiği öğrenildi. Ailenin Burdur'da oturduğu, Ayşe Kayhan'ın Burdur Adliyesi'nde memur olduğu kaydedildi. Aynı kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal'ın ise Tezcan çiftinin Burdur'da oturan en büyük kızının çocuğu olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren ailenin cenazesinin işlemlerinin ardından Burdur'da toprağa verilmesi bekleniyor.
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