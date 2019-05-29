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BURDUR Otomobiller çarpıştı 3'ü öğretmen 4 yaralı

55 dakika önce

Otomobiller çarpıştı 3'ü öğretmen 4 yaralıBURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı 3'ü öğretmen 4 yaralı
BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kurna köyü kavşağında meydana geldi. Süleyman Seven'in (45) kullandığı 32 EL 535 plakalı otomobille Nuri Yavuz Işıldak'ın (36) kullandığı 15 BA 177 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Nuri Yavuz Işıldak, aynı araçta bulunan Elif Kaya (31) ve Saim Türkcan (34) ile diğer sürücü Süleyman Seven yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Süleyman Seven'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Nuri Yavuz Işıldak, Elif Kaya ve Saim Türkcan'ın Ağlasun ilçesinde öğretmen olduğu ve Burdur'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.
BURDUR Otomobiller çarpıştı 3'ü öğretmen 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:26 Kaynak: DHA
Burdur, Güncel
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