Burdur Otomobiller Kavşakta Çarpıştı 1 Ölü, 2 Yaralı
2 saat önce
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Şahin (72) yaşamını yitirirken, eşi Emine Şahin (71) ile diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt Balcı (57) yaralandı.
Burdur
'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Şahin
(72) yaşamını yitirirken, eşi Emine Şahin (71) ile diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt Balcı
(57) yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında Burdur- Antalya
karayolunun Çeltikçi
ilçesine bağlı Kuzköy
kavşağında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Mevlüt Balcı'nın kullandığı 03 AAH 156 plakalı otomobille Mehmet Şahin'in kullandığı 07 DU 155 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Mehmet Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahin'in eşi Emine Şahin ile diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt Balcı ise yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı. Emine Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Mehmet ve Emine Şahin çiftinin Kuzköy'de oturdukları ve çalışmak için bahçelerine gittikleri kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:20 Kaynak: DHA
Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi
Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 17 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor
Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı
Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil