Son Dakika Haberleri: Burdur Özel Öğrenciler Eğlendi

Burdur Özel Öğrenciler Eğlendi

1 saat önce

Özel öğrenciler eğlendiBurdur'daki özel okullarda eğitim gören engelli ve otizmli öğrenciler 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen Türk Halk Müziği konserinde eğlendi.

Özel öğrenciler eğlendi

Burdur'daki özel okullarda eğitim gören engelli ve otizmli öğrenciler 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen Türk Halk Müziği konserinde eğlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Burdur İnovasyon ile Gelişen Eğitim Projesi'nin (BİLGE) sosyal sorumluluk ayağını oluşturan özel öğrencilere yönelik 'Aranızdayız' projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda özel öğrenciler ve ailelerine Türk Halk Müziği konseri verildi. Özel öğrenciler Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan topluluğun söylediği türküler eşliğinde gönüllerince bir gün geçirdi.

Etkinliğe Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu'nun eşi Seyhan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın eşi Feray Çankal ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Sevinç Sütlü de katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı, hem 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü hem de özel öğrencilerin eğlenmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe destek olanlara ve katılanlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:13 Kaynak: DHA

Burdur, Güncel
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