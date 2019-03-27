Burdur Özel Öğrenciler, Fidan Dikti

Özel öğrenciler, fidan diktiBURDUR'da kentteki özel öğrenciler, adlarına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Özel öğrenciler, fidan dikti



BURDUR'da kentteki özel öğrenciler, adlarına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.



Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Burdur İnovasyon ile Gelişen Eğitim Projesi'nin (BİLGE) sosyal sorumluluk ayağını oluşturan özel öğrencilere yönelik 'Aranızdayız' projesi kapsamında Büğdüz yolundaki Örtülü mevkisinde Orman İşletme Müdürlüğü'nün tahsis ettiği 3 dönümlük arazide hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanına fidan dikim etkinliğine Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı, kentteki okullarda eğitim gören 150 özel öğrenci, öğretmenler ve aileleri katıldı.



Süleyman Çakıcı, Özel eğitim okullarında okuyan 150 çocuğumuz 3 dönümlük alana karaçam ve mavi servi dikti. Projede bizlere desteklerini esirgemeyen Valimiz Hasan Şıldak ve eşleri Fatma Nur Şıldak ile öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz dedi.

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