BURDUR Pazar girişinde 65 yaş kimlik kontrolü - Son Dakika

Pazar girişinde 65 yaş kimlik kontrolü BURDUR'da semt pazarına gelen vatandaşlar polisin kimlik kontrolünden sonra içeri alındı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerine gönderildi. Pazardaki ürünlerin seçilerek alınmaması noktasında da vatandaşlar uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkışlarını sınırlandırmasının ardından Burdur'da pazar günleri Aydınlıkevler Mahallesi'nde kurulan semt pazarının girişinde görevli iki sivil polis, gelen vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar evlerine gönderildi. Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarlığı tarafından da pazar girişine dezenfektan malzemesi konuldu. Öte yandan Armağan İlci Mahallesi'nde kurulan semt pazarında ise Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarda satışa sunulan ürünlerin seçilerek alınmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Aydınlıkevler Mahallesi ve Armağan İlci Mahallesi'ndeki semt pazarlarında bazı satıcılarla alışverişe gelen vatandaşların bazılarının maske ve eldiven taktıkları görüldü.