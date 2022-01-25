Burdur polisinden 400 bin liralık kokain oerasyonu - Son Dakika

Burdur'da narkotik timleri 400 bin lira değerinde kokain ele geçirdi. 2 şüpheli tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri takibe aldıkları aracı il sınırları içerisinde durdurarak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği Sarık ile yapılan aramalarda piyasa değeri 400 bin lira olan 417,55 gram kokain, 3,60 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 585 TL ve 100 dolar ele geçirdi. Araçta bulunan M.A.D, ve M.B, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR