Burdur polisinden sürücü ve yolculara ceviz ezmeli yılbaşı kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur polisinden sürücü ve yolculara ceviz ezmeli yılbaşı kutlaması - Son Dakika

Burdur polisinden sürücü ve yolculara ceviz ezmeli yılbaşı kutlaması

6 saat önce

BURDUR (İHA) – Burdur'da Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube ekipleri, otogarda bekleyen ve yol kontrol noktalarında otobüslerle yolculuk yapan vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak, Burdur'un tescilli ceviz ezmesi tatlısını ikram etti.

Burdur polisinden sürücü ve yolculara ceviz ezmeli yılbaşı kutlaması, System.String[]

BURDUR (İHA) – Burdur'da Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube ekipleri, otogarda bekleyen ve yol kontrol noktalarında otobüslerle yolculuk yapan vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak, Burdur'un tescilli ceviz ezmesi tatlısını ikram etti.


Burdur'da il geneli yılbaşı gecesinde, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 112 ekip, 273 personel, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında ise 116 ekip, 453 personel görev aldı. 2020 yılına sayılı saatler kala, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik yılbaşı tedbirlerini yerinde denetledi.


Cumhuriyet Meydanı'nda görevi başındaki polisler de Şehit Kemal Sunar Polis Merkezi, Çevre Yolu Kontrol Noktası ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görev başındaki polis ve jandarma birimlerinin yeni yılını kutladı.


Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube ekipleri ise otogarda bekleyen vatandaşlarını yeni yıllarını kutlayarak, Burdur'un tescilli ceviz ezmesi tatlısını ikram etti. Ekipler, yol kontrol noktalarında ise otobüslerle yolculuk yapan vatandaşlarında yeni yıllarını tatlı ikram ederek kutladı. - BURDUR

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:49 Kaynak: İHA
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