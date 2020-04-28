BURDUR Polislerden, meslektaşlarının kızına sürpriz doğum günü - Son Dakika

ADIYAMAN'da görev yapan polis memuru Veysel Erol'un Burdur 'da oturan kızı Müberra'ya, polisler, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

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